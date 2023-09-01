قناة الناس| يسري جبر يوضح أسرار اليقين بالله ومراتبه وأنواعه

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّه كلما زاد يقين العبد وثقته في الله تعالى وتعلقه بالنبي صلّ الله عليه وسلم كلما تيسرت عليه العبادة وتيسر عليه كل شىء، مؤكدًا أن الإنسان لا يشعر بيسر الدين إلا المتعلق بالحبيب ومن يحب النبي يحب الصالحين يحب الأنبياء ويحب مكارم الأخلاق ويحب رب العالمين.

وأضاف “جبر” خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس، أنّ الإنسان يجب أن تكون علاقته الحب بالله والنبي وبالمؤمنين، مستشهدًا بحديث الرسول صلّى الله عليه وسلم القائل: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، والحديث القائل أيضًا: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إلي من نفسه وماله والناس أجمعين)، فلا يذوق حلاوة الإيمان إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم.

وأوضح الدكتور يسري جبر أنّ المرء مع من أحب، فالحب أخذ شيء كبير من شرائع الدين الإسلامي لأنه هو الوقود الذي يحرك الإنسان نحو مكارم الأخلاق والصبر على إيذاء الخلق وتجنب أذاهم.

وأكد الدكتور يسري جبر، أن الدين يسر على من زاد يقينه فكلما ازاد يقين العبد شعر بيسره، مؤكدًا أن الإيمان واليقين لا يزيدان إلا بالتعلق بالحبيب إمام أهل الإيمان وأهل التوحيد وإمام أهل الحب وأهل الأخلاق الكريمة، مشيرًا إلى أن الدين يسر لأنه معنى من المعاني ويكسب به الإنسان أعلى الدرجات والمقامات.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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