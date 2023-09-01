قناة الناس| أمين الفتوى يكشف سبب تميز أهل مصر (فيديو)

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، عن سبب تميز أهل مصر، مؤكدًا أنّ المصريين ليسوا بحاجة إلى بذل أي مجهود.

وأضاف أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة الناس، أنَّ في مصر لا يوجد أي تمييز ولا يوجد أي شكل من أشكال العنصرية أو الكراهية، فقد علمنا النبي الكريم صلّ الله عليه وسلم بعض التفاصيل التي تغزل حبال المحبة والألفة بين الناس.

وأكد أن المصريين نفذوا وصية الرسول صل الله عليه وسلم في حقوق الجيرة والجيران، مستشهدًا بحديث سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم القائل: (فما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني).

وأوضح “الورداني” أنّه لا يوجد من دخل إلى مصر ومكث فيها وعاش مع المصريين وشعر أنه لاجئ، ولا يمكن للمصريين أن يشعروا القادم من بلد آخر للعيش في مصر بذلك الشعور، مؤكدًا أن المصريين يحبون الناس ويحبون العشرة والألفة.

وأكد مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أنه لم ير أي إنسان أتى إلى مصر وعاش فيها ومن شدة ألفتهم إلا وحس أنه يضيف قيمة للمجتمع.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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