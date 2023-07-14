قناة الناس| عمرو الورداني يكشف سبب تسمية قرية البهنسا ببقيع مصر (فيديو)

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، عن سبب تسمية المصريين قرية البهنسا بمحافظة المنيا ببقيع مصر.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أن سبب تسمية المصريين لقرية البهنسا بمحافظة المنيا بـ«بقيع مصر»، أنها تضم الآلاف من شهداء الصحابة، مشيرًا إلى أن القرية تضم أيضًا عددًا من شهداء «البدريين» الذين جاءوا إلى مصر في الفتح الإسلامي مع عمرو بن العاص.

وأوضح مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، أن المصريين أطلقوا على قرية البهنسا أيضًا اسم مدينة الشهداء بجانب اسم «بقيع مصر».

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