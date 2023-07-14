ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عمرو الورداني يكشف سبب تسمية قرية البهنسا ببقيع مصر (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، عن سبب تسمية المصريين قرية البهنسا بمحافظة المنيا ببقيع مصر.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أن سبب تسمية المصريين لقرية البهنسا بمحافظة المنيا بـ«بقيع مصر»، أنها تضم الآلاف من شهداء الصحابة، مشيرًا إلى أن القرية تضم أيضًا عددًا من شهداء «البدريين» الذين جاءوا إلى مصر في الفتح الإسلامي مع عمرو بن العاص.

وأوضح مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، أن المصريين أطلقوا على قرية البهنسا أيضًا اسم مدينة الشهداء بجانب اسم «بقيع مصر».

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس البهنسا بقيع مصر قرية

الأكثر قراءة

“البترول”: مرتكب حادث إطلاق النار على طليقته فى التجمع لا يعمل بالوزارة أو شركاتها

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يتجول في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

"الباز" يكشف دلالات زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للعاصمة الإدارية

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يعود للمحاكم من جديد

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"ما بعد قمة السودان".. مصر تتحرك على الأرض لوقف الحرب بالتعاون مع دول الجوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم