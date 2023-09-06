الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هاني تمام يوضح معنى "إذا كان الفعل مباح ويضر لا يجوز" (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنّ حديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل فيه (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ) إنه جامع لأبواب خير كثيرة جدًا إذا فهمها الإنسان فهمًا جيدًا، فلا يجب عليه أن يضر نفسه أو يضر غيره، مشيرًا إلى أن الضرر لا يجب أن يكون على الإنسان فقط أو يشمله هو فقط بل يشمل كل المخلوقات التي خلقها الله تعالى. 

هانى تمام: تحصيل السكن والمودة بين الناس من مقاصد الزواج (فيديو)

قناة الناس|أمين الفتوى يوضح معنى القنوت في الصلاة (فيديو)

وأضاف الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الإنسان ممنوع شرعًا أن يضر أو يؤذي حيوان دون سبب فهذا حرام ولا يجوز، لأن كل مخلوق في هذا الكون الفسيح العظيم له وظيفة يقوم بها، لأن هذا المخلوق يسبح الله تعالى دائمًا وأحيانًا أخرى يسبح الله تعالى أكثر من الإنسان نفسه، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) فكل المخلوقات تسبح بحمد الله بشكل دائم ومنتظم إلا الإنسان هو المخلوق الوحيد المقصر في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أنّ أي إيذاء يصدر من الزوج تجاه زوجته سيحاسب عليه سواء إيذاء نفسي أو إيذاء مادي أو إيذاء جسدي أو إيذاء فكري أو حتى إيذاء مالي، فالإنسان ممنوع شرعًا أن يؤذي أي فرد خاصة أقرب الناس إليه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

ذا كان الفعل مباح ويضر لا يجوز قناة الناس البيت أي إيذاء يصدر من الزوج تجاه زوجته سيحاسب عليه ا يجب عليه أن يضر نفسه

الأكثر قراءة

مصرع فنى صعقًا بالكهرباء فى المنوفية

بيرسى تاو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلى

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

أحد علماء الأزهر: "المخُصب" عادة جاهلية وهي من الكبائر واسوأ أنواع الزنا

إصابة مسن فى حريق وحدة سكنية ببورسعيد

عذبها حتى الموت.. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال