قناة الناس| هاني تمام يوضح معنى "إذا كان الفعل مباح ويضر لا يجوز" (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنّ حديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل فيه (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ) إنه جامع لأبواب خير كثيرة جدًا إذا فهمها الإنسان فهمًا جيدًا، فلا يجب عليه أن يضر نفسه أو يضر غيره، مشيرًا إلى أن الضرر لا يجب أن يكون على الإنسان فقط أو يشمله هو فقط بل يشمل كل المخلوقات التي خلقها الله تعالى.

وأضاف الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الإنسان ممنوع شرعًا أن يضر أو يؤذي حيوان دون سبب فهذا حرام ولا يجوز، لأن كل مخلوق في هذا الكون الفسيح العظيم له وظيفة يقوم بها، لأن هذا المخلوق يسبح الله تعالى دائمًا وأحيانًا أخرى يسبح الله تعالى أكثر من الإنسان نفسه، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) فكل المخلوقات تسبح بحمد الله بشكل دائم ومنتظم إلا الإنسان هو المخلوق الوحيد المقصر في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أنّ أي إيذاء يصدر من الزوج تجاه زوجته سيحاسب عليه سواء إيذاء نفسي أو إيذاء مادي أو إيذاء جسدي أو إيذاء فكري أو حتى إيذاء مالي، فالإنسان ممنوع شرعًا أن يؤذي أي فرد خاصة أقرب الناس إليه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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