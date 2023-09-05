قناة الناس|أمين الفتوى يوضح معنى القنوت في الصلاة (فيديو)

أجاب د.محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال عبر قناة الناس، جاء فيه: «ما هو معنى القنوت؟»



أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الثلاثاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن معنى قول الله تعالى في كتابه العزيز «قوموا لله قانتين»، أي أطيلوا القيام بين يديه وليس معناه أقنتوا في الصلاة، فالقنوت هو للنازلة، فمتى نزلت بالأمة نازلة، يقنت في الصلوات الخمس، وليس في صلاة الفجر فقط، ويقنت كما قنت سيدنا النبي محمد صلّ الله عليه وسلم.

أوضح عبدالسميع أن حكم القنوت في صلاة الفجر مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الجماهير سلفا وخلفا عدم مشروعية تخصيص القنوت في صلاة الفجر.

وعن صيغة دعاء القنوت، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن صيغة دعاء القنوت المعروفة عن النبي وأغلب المذاهب هى:"اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.