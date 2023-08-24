هانى تمام: تحصيل السكن والمودة بين الناس من مقاصد الزواج (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ السكن الحقيقي الذي يبحث عنه كل شخص مع الطرف الآخر لن يتحقق إلا في إطار شرعي وهو الزواج.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس، أنّ الله تعالى قال في محكم كتابه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)، فهنا قال أزواجًا وليس نساءًا وعبّر عنه بالأزواج وليس بالنساء، لأن القرآن يلفت انتباهنا أن موضوع السكن الذي ينشأ بين الرجل والمرأة لا بد أن ينشأ في إطار شرعي وهو الزواج.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنّه إذا كان هناك اثنان يحبون بعضهم البعض ويهيأ لهم أنهم في سكن وفي طمأنينة، فهذا غير صحيح، فهم مخطئين وغير مدركين الأمر على حقيقته، لأن الشيطان تلبّس عليهم، مؤكدًا أن السكن الحقيقي سكن الروح إلى الروح لا يتحقق إلا في إطار شرعي.

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن القرآن الكريم لفت انتباهنا من أول لحظة عن الإطار الشرعي حين قال (أزواجًا)، منوًها إلى أن الزواج يحصل منه السكن لكلا الروحين وكلا الاثنين الرجل والمرأة.

وتسائل أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، لماذا لم يقل الله في كتابه (وجعل لكم) وقال (وجعل بينكم)؟ مؤكدًا أن هذا أمر تبادلي بين الطرفين الرجل والمرأة، لافتًا إلى أن المودة والرحمة كي تنشأ بينهما في الحياة الزوجية يجب أن يقوم كل طرف بهذا الأمر، ولا يقوم به طرف دون آخر.

وأكد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنّ المودة يجب أن تنشأ بين الزوجين، لأن من أنشأ تلك المودة هو الله سبحانه وتعالى، فيجب على الطرفين (الرجل والمرأة)، أن يقوموا على مساعدة بعضهم البعض في هذا الأمر وأن يكون الاهتمام متبادلًا من قبل الطرفين لا من طرف دون آخر.

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