الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هانى تمام: المصارحة أهم أمر للمقبلين على الزواج (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

وجّه الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، رسالة إلى كل متزوج أو مقبل على الزواج، مؤكدًا أنه لا يوجد أهم من المصارحة بين الطرفين منذ البداية.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ المصارحة يجب أن تبدأ منذ فترة الخطوبة بين الطرفين، فيجب على كل طرف أن يبين شخصيته كما هي دون تلون أو تغيير أو تجمُّل أو كذب، كي لا يظلم أحد الآخر.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس البيت المصارحة فترة الخطوبة

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