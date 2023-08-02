الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هانى تمام: الخاطب لا يحق له التدخل فى شئون حياة خطيبته (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ الفتاة فى فترة الخطوبة تعتبر تحت سيطرة وولاية أبيها وأهلها، وبالتالى الولاية الكاملة لأهلها وليس لخطيبها، ويحدث عكس ذلك بعد الزواج تصبح الولاية الكاملة لزوجها.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ تدخل الولد فى شئون البنت فى فترة الخطوبة أو محاولة السيطرة عليها أمر مرفوض، فالخطوبة ليست قائمة على الأمر والطاعة، والخاطب ليس عليها إلا على النصح، والبنت واجب عليها قبول النصيحة طالما فى مصلحتها ومصلحة دينها، باعتبار أنها تنفعها، مثلما قال سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة".

وأوضح "تمام"، أنه يجوز للفتاة رفض أى نصيحة أو طلب من خطيبها، ولا يجوز أن يفرض الخاطب وصايته على خطيبته بحجة أنه يحسن الفهم أكثر منها، لازم الجميع يفهم أن دى فترة خطوبة نقرب فيها وجهات النظر فقط، وإن لم ننجح فى هذا علينا الفسخ فورًا، لا يجوز التدخل فى كل شئون حياة الفتاة فى فترة الخطوبة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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