قناة الناس| هانى تمام يكشف حدود الخصوصية المسموح بها بين المخطوبين (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، إنّ الخطوبة الأصل فيها أنها تُبنى على الثقة وحسن الظن بالآخر، لافتًا إلى أن كل إنسان مسلم يجب أن يعيش بهذا الأصل بحسن الثقة بالآخرين.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ مسألة الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بتتبع البعض يثير في النفوس أمورًا سيئة، وشكوكًا بين الطرفين، وبات أحد الطرفين فاقدًا الثقة في الآخر، لمجرد أن يطلب أحد الطرفين الرقم السري للحساب الشخصي للآخر، مؤكدًا أنّ الأصل في الخطوبة أن تكون مبينة على حسن الظن بين الطرفين.

وأوضح تمام، أنّ الأصل أن تكون لكل شخص مساحته والإطار الشخصي التي لا يجب أن يتخرقه الآخر، حتى بين الأزواج، فقصة الدخول على الدردشة الخاصة بأحد الطرفين دون استئذان أمر مرفوض تمامًا.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.