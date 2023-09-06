قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم كشف وجه المتوفى لتقبيله وتوديعه بعد التكفين (فيديو)

أجاب د. محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إلى قناة الناس الفضائية، مفاده "ما حكم كشف وجه المتوفى لتقبيله وتوديعه وهل يصح ذلك بعد التكفين؟".

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّه لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب، مؤكدًا أنه يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت.

أوضح شلبي أن تقبيل الميت يعتبر من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.

تقبيل الميت بعد تكفينه

وقالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، حول حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟، إنه لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب، بل هو من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.

أوضحت دار الإفتاء أنه يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.