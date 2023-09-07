الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قناة الناس..أمين الفتوى: من إجلال الله احترام كبار السن (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا بدأنا في فقد المعاني القديمة التي كانت ترسخ الحب بين الناس، لافتًا إلى أنه بات في بيوتنا الآن، لا نسمع وقل جدًا من يقول لأبنائه يجب أن تحترم الكبير ولا تعلي صوتك عليه.

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أضاف عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أنّه فيما مضى كان هناك احترام للكبير، حينما كنا نلعب أو نلهو أمام المنازل فكان يخرج علينا أحد القاطنين فيه من كبار السن ويقوم بتوبيخنا وأحيانًا بضربنا، وحينما كنّا نشكو ذلك إلى أولياء أمورنا يخبروننا بأن هذا أمر عادي لأنه يخاف عليك من أن يصيبك أي مكروه، أما في وقتنا الحالي فلا يحدث هذا، بل يخرج ولي الأمر ليتشاجر مع الناس ويصل الأمر إلى حدوث معارك ضارية بين الجانبين.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه نادرًا جدًا من يربي أبناءه على احترام الكبير، مضيفًا أن هذا الأمر بات منعدمًا في وقتنا هذا ونحن الآباء نقضي على أبنائنا في التربية.

أكد عويضة أنّه قلّ من يجلس مع أبنائه ليعلمهم خلقًا وهذا نادر، منوهًا إلى أن الوالد حين يدخل بيته يبحث عن الطعام والشراب وبعد ذلك لا يهتم بأبنائه ولكنه يهتم بإمساك الهاتف للتصفح فيه دون مراعاة أبنائه والتواصل معهم لتعليمهم الأخلاقيات.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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