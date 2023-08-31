الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس| زوجي فظ اللسان وكلامه جارح ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تشكو من سوء معاملة زوجها، وسبها بألفاظ جارحة، وأصبحت تشعر بالقهر، خاصة مع استمرار تلك الحالة لأكثر من 20 عامًا.
 

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وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "لو بحثنا فى أساس ما سمعناه من مشاكل لوجدنا السبب، عدم الرضا بالحياة، لماذا طول 20 سنة لا يرضى بالزوجة التى احتوته ورضيت به، لماذا لا يحترمها، ده لو الإنسان عنده خادمة في البيت، بالأجر شوف بتبقى شايل جميلها على رأسك، طيب ليه الزوج لا يقول لزوجته كتر خيرك".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما جاءه رجل يشكو إليه من امرأته، سمع الرجل وهو يقف مع سيدنا عمر بن الخطاب صوت زوجة سيدنا عمر يعلو عليه فعاد الرجل إلى منزله، فأحس عمر بن الخطاب بأن هناك حركة خارج المنزل فنادى الرجل وسأله ما بك، فقال له: "يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك علو صوت امرأتي عليّ فوجدت امرأتك صوتها يعلو عليك فرضيت وعدت"، فرد عليه عمر بن الخطاب: "يا هذا إن هذه تربي أولادي وتغسل ثيابي وتجهز طعامي أفلا أتحملها". 

وتابع "عويضة": "الإنسان لازم يفكر، الست حتى لو فيها مش عجباك، لازم ترضى، لكن ده طبع وإعوجاج صعب العلاج إلا أن يتوب إلى الله وحد يفوقه".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس دار الافتاء عدم الرضا بالحياة لماذا طول 20 سنة لا يرضى بالزوجة

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