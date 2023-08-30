قناة الناس| هل تكبر عند بدء الركوع أم عند إتمامه؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده “هل التكبير للركوع يتزامن مع الحركة للركوع أم عند إتمامه؟”، مؤكدًا أن الأفضل هو استهلال الحركة جميعها بالتكبير، أي بدء النطق بالتكبير وأنت تبدأ الركوع معًا.

وأضاف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنَّّ الانتهاء من نطق التكبير للركوع الأفضل أن يتزامن مع استقرار الجسد راكعاً، قائلاً: «الأفضل في هذا استيعاب الحركة جميعها بالتكبير، أي بدء نطق التكبير وأنت تبدأ الركوع وتنتهي وأنت مستقر راكعاً».

وتابع الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه على المُصلي ألا يقل الله أكبر ثمَّ يبدأ الركوع، بل تزامناً مع الحركة يأتي الكلام وهذا الأفضل، موضحاً: "أما إذا فعلت غير ذلك، فلا تبطل صلاتك وهي صحيحة.. ونحن نتحدث هنا عن الأفضل في اتباع هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – لننال أعلى مراتب الثواب في الصلاة.

ودلت السنة على أن التكبير يقارن الحركة المقصودة من ركوع، وسجود، وقيام منه، كما في الصحيحين عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ».



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