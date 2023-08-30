الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هل المتوفى يحب من يزوره دائمًا عند قبره؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى “عائشة” يتعلق بتفسير طلب ابنتها التي تُوفيت، لها في المنام أن تزورها، مشيرا إلى أنَّ رؤيتها لا تحتاج لتفسير، مؤكدًا أن الميت يحب من يزوره عند قبره ويعرفه.

قناة الناس| “ما معنى توافق تأمين المصلي مع الملائكة؟”.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

قناة الناس| هاني تمام يوضح وصية الرسول للحفاظ على حقوق الطفل قبل ولادته (فيديو)

وأضاف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّه إذا زار أحد قبر أخيه الميت وسلّم عليه عند قبره يرد عليه الميت السلام، مستشهداً بحديث سيدنا الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل فيه: “ما مِن رجلٍ يَمُرُّ على قبرِ أخيه كان يعرفه في الدنيا، فيُسَلِّمُ عليه إلا عَرَفَه، وردَّ عليه السلام”.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن زيارة الميت مطلوبة وهبة الثواب مطلوبة أيضًا، والميت ينتفع بهذا الثواب ويفرح به كثيرا، كما أن الميت أيضًا ينتفع بثواب قراءة القرآن عليه ويصل غلى الميت في صورة هدية وتدخل عليه الملائكة بهذا الثواب في صورة هدية ويقولون له هذه هدية فلان إليه ويسمونه باسمه سواء أكان قريبًا أو صديق أو غريب أو حتى جار فيفرح بتلك الزيارة كثيرًا

وتابع الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ زيارة الميت مطلوبه وهي من الثواب الذي ينتفع به بل ويفرح به أشد الفرح، مثل ثواب قراءة القرآن الذي ينتفع به من يقرأه ويذهب إلى المتوفى أجره، قائلاً: “أي خير تعمله بنية إهدائه للمتوفى يذهب إليه”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

قناة الناس الميت يحب من يزوره فتاوى الناس زيارة الميت مطلوبة الميت ينتفع بهذا الثواب قراءة القرآن

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

علامة تستطيع الأم من خلالها التأكد من شبع رضيعها من الرضاعة الطبيعية

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)