قناة الناس| هل المتوفى يحب من يزوره دائمًا عند قبره؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى “عائشة” يتعلق بتفسير طلب ابنتها التي تُوفيت، لها في المنام أن تزورها، مشيرا إلى أنَّ رؤيتها لا تحتاج لتفسير، مؤكدًا أن الميت يحب من يزوره عند قبره ويعرفه.

وأضاف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّه إذا زار أحد قبر أخيه الميت وسلّم عليه عند قبره يرد عليه الميت السلام، مستشهداً بحديث سيدنا الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل فيه: “ما مِن رجلٍ يَمُرُّ على قبرِ أخيه كان يعرفه في الدنيا، فيُسَلِّمُ عليه إلا عَرَفَه، وردَّ عليه السلام”.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن زيارة الميت مطلوبة وهبة الثواب مطلوبة أيضًا، والميت ينتفع بهذا الثواب ويفرح به كثيرا، كما أن الميت أيضًا ينتفع بثواب قراءة القرآن عليه ويصل غلى الميت في صورة هدية وتدخل عليه الملائكة بهذا الثواب في صورة هدية ويقولون له هذه هدية فلان إليه ويسمونه باسمه سواء أكان قريبًا أو صديق أو غريب أو حتى جار فيفرح بتلك الزيارة كثيرًا

وتابع الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ زيارة الميت مطلوبه وهي من الثواب الذي ينتفع به بل ويفرح به أشد الفرح، مثل ثواب قراءة القرآن الذي ينتفع به من يقرأه ويذهب إلى المتوفى أجره، قائلاً: “أي خير تعمله بنية إهدائه للمتوفى يذهب إليه”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

