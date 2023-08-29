قناة الناس| “ما معنى توافق تأمين المصلي مع الملائكة؟”.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ موافقة تأمينه تأمين الملائكة التي ذكرت في حديث الرسول صلّ الله عليه وسلم (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة) تعني أن يوافق اللفظ كلمة آمين والزمان الوقت الذي تقال فيه تلك الكلمة هو نفس الزمن الذي تقول فيه الملائكة أيضًا آمين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنّ الملائكة تكون في حالة يقظة أثناء العبادة، ولكن نحن البشر نغفل بعض الشئ ونقصر في أداء العبادة، فينبغي للمصلي أن يكون في حالة يقظة في صلاته مع الله تعالى بشكل دائم، فإذا وافق هذا التامين مع الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

وأوضح امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “العلماء قالوا إن غفر له ما تقدم من ذنبه محموله على الصغائر أي الذنوب الصغيرة، ولكن ابن السبكي اعتمد أن الكبائر تشملها المغفرة إذا كانت في مغفرة الله سبحانه وتعالى، فكلما يصلي الإنسان أكثر كلما تغفر ذنوبه”.

وتابع أمين الفتوى، أما قوله تعالى (قال قد أجيبت دعوتكما) أنه هنا يقصد سيدنا موسى عليه السلام وأخيه هارون، على الرغم من أن الذي دعا هو سيدنا موسى عليه السلام، فجعل الله أمر استجابة الدعاء أمر مشترك بين الأخوين موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، فقال هارون آمين لدعوة أخيه، لافتًا إلى أن سيدنا موسى عليه السلام نبي من أولي العزم وهارون هو شقيقة الأصغر

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