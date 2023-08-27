الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| محمد عبدالمالك يكشف معاني اليقين في القرآن الكريم (فيديو)

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المالك

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ اليقين جاء في كتاب الله تعالى بمعنى الصدق والتصديق كما في قصة الهدهد مع سيدنا سليمان عليه السلام حين تفقد الطير، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم قد حكى ذلك حيث قال الله في سورة النمل “وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22)”، لافتًا إلى أن الهدهد جاء لسيدنا سليمان بالخبر والعلم الصادق الذي لا شك فيه.

 

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وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس، أن اليقين أيضًا جاء في القرآن الكريم بمعنى العلم الحق الذي لا ريب فيه، حيث قال سبحانه في خواتيم سورة الحاقة أثناء حديثه عن القرآن الكريم فوصفه ربنا بقوله تعالى (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ 51 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 52).

وأوضح أن اليقين أيضًا جاء بمعنى الموت في خواتيم سورة الحجر حين خاطب ربنا نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ 99).

وتابع: وجاء اليقين أيضًا بمعنى الرؤية العينية، الرؤية البصرية، وهي أحد مراتب أو درجات اليقين، كما في مفتتح سورة التكاثر التي أشار إليها المولى عز وجل إلى علم اليقين حيث قال (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ 5 لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ 6 ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ)

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس معاني اليقين معاني اليقين في القرآن الكريم العلم الحق الرؤية العينية الموت

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