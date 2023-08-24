قناة الناس| أمين الفتوى يشرح خطوات الرضا عن النفس (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ العبد حين يتحرك إلى الله تعالى فإن الله يفتح له الأبواب في كل شيء، فلا بد للحركة من العبد أولًا مستهشدًا بالحديث القدسي القائل: (من أتاني يمشي أتيته هرولًا).

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة الناس، أنّ من يرضى ولا ينزعج ولا يضطرب ينزل الله عليه الرضا، كأن للعبد حركة في مسألة الرضان كما أن له حركة في مسألة الصبر، فالعبد لا يجزع ولا ينظر إلى ما هو أعلى منه، ولكن يجب على العبد أن يرضى بحياته ورزقه ويرضى بأسرته ويرضى بزوجته، وينبغي عليه أن لا يتطلع إلى الآخرين.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “الرضا هل هو كسبي بمعنى أن يقول الإنسان أنّه يقدر أن يكسب الرضا ببعض الأمور أم هو أمر وهبي.. وإذا نظرنا إلى درجة أقل من الرضا وهي الصبر في الحديث القائل: (ومن يتصبر يضبره الله)”.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنّ أفضل ما يعين الإنسان على الاستقرار النفسي: أن يرضى ويَقْنَع بما قسمه الله له، ولا يتطلع لما في أيدي الناس؛ فالله سبحانه وتعالى قَدَّرَ المقادير، ورزق كلَّ إنسانٍ بقدرٍ معيَّن، وضمن له الحصول على هذا الرِّزق، وطلب منه السَّعيَ في الأرض وعمارتِها وأداء الواجبات والتَّكاليف، وهذا ما سيُحاسَبُ عليه في الآخرة، فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره، ويُوَجِّه طاقته التي منحه الله إياها لأداء الواجبات والتكاليف وتعمير الكون، فهذا سرُّ سعادة الإنسان.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.