قناة الناس| أمين الفتوى: الرضا بقضاء الله أحد أهم مفاتيح السعادة (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الرضا كلمة كبيرة ولها معاني كثيرة تندرج تحتها عدة مفاهيم، حيث أنهم قالوا إنّ الطريق إلى الحق بعدد أنفاس الخلق، كل إنسان له طريق فييسره له الله تعالى حتى يصل إلى المولى سبحانه وتعالى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة الناس، أنّ الطرق كثيرة وأعظمها أعمال القلوب، فأعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، فمن الممكن أن يركع الإنسان ويسجد ويحترك ويكون مبسوطًا، لكن هل قلبه من الداخل يكون راضيًا وفي حالة انبساط أم مجرد ظاهرة فقط وشيء من الظاهر، لذلك كانت أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح، والطريق إلى الآخرة لا بد فيه من سير القلب وليس من سير القدم، فالقلب يتحرك إلى الله أولا قبل أن تتحرك الجوارح.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ من أعظم أعمال القلوب أو من أعظم أعمال القلوب الرضا بالمكتوب، فمن الهم أن يرضى الإنسان، وإذ تفكر الإنسان فسيرى الرضا في كل جوانب الحياة، فإذا روق الإنسان بعمل فعليه أن يرضى به، وإذا رزق أيضًا بأبناء أو لا فعليه أن يرضى، أو إذا رزق الإنسان بزوجة بها بعض العيوب فعليه أن يرضى، لأن من الممكن أن يكون هناك شيء أعظم من هذا، أو صديق علي الإنسان أن يرضى أيضًا بالصبر عليه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرضا من النسائم تهب على الروح فتسكن وتهدأ وتطمئن، لافتًا إلى أن من أعظم جوانب السعادة للإنسان والأسرة والمجتمع الرضا بشكل عام.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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