الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: الرضا بقضاء الله أحد أهم مفاتيح السعادة (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الرضا كلمة كبيرة ولها معاني كثيرة تندرج تحتها عدة مفاهيم، حيث أنهم قالوا إنّ الطريق إلى الحق بعدد أنفاس الخلق، كل إنسان له طريق فييسره له الله تعالى حتى يصل إلى المولى سبحانه وتعالى.

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم عدم تنفيذ وصية الميت (فيديو)

قناة الناس| أمين الفتوى: منع الفتاة من الميراث بحجة التعليم ظلم بيّن (فيديو)

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة الناس، أنّ الطرق كثيرة وأعظمها أعمال القلوب، فأعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، فمن الممكن أن يركع الإنسان ويسجد ويحترك ويكون مبسوطًا، لكن هل قلبه من الداخل يكون راضيًا وفي حالة انبساط أم مجرد ظاهرة فقط وشيء من الظاهر، لذلك كانت أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح، والطريق إلى الآخرة لا بد فيه من سير القلب وليس من سير القدم، فالقلب يتحرك إلى الله أولا قبل أن تتحرك الجوارح.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ من أعظم أعمال القلوب أو من أعظم أعمال القلوب الرضا بالمكتوب، فمن الهم أن يرضى الإنسان، وإذ  تفكر الإنسان فسيرى الرضا في كل جوانب الحياة، فإذا روق الإنسان بعمل فعليه أن يرضى به، وإذا رزق أيضًا بأبناء أو لا فعليه أن يرضى، أو إذا رزق الإنسان بزوجة بها بعض العيوب فعليه أن يرضى، لأن من الممكن أن يكون هناك شيء أعظم من هذا، أو صديق علي الإنسان أن يرضى أيضًا بالصبر عليه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرضا من النسائم تهب على الروح فتسكن وتهدأ وتطمئن، لافتًا إلى أن من أعظم جوانب السعادة للإنسان والأسرة والمجتمع الرضا بشكل عام.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الرضا بقضاء الله أعمال القلوب الطريق إلى الحق بعدد أنفاس الخلق القلب يتحرك الجوارح جوانب الحياة الرضا من النسائم

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

من هو المستشار محمد شوقي فتحي النائب العام الجديد؟

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

ضبط سيدة ورجل مسلح حاولا سرقة محل مجوهرات بالإسماعيلية

مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات بمصر

إحالة ربة منزل لاستخدام طفلتين في أعمال ممارسة الحرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)