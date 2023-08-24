قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم عدم تنفيذ وصية الميت (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم عدم تنفيذ وصية الميت بالمكان الذى كتبه فى وصيته؟.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخيمس، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنّه إذا وصّت المرأة ابنها أن تدفن في هذا المكان مسقط رأسها، فهل تكون هذه الوصية واجبة النفاذ من قبل الابن؟، لا ليست واجبة التنفيذ، لأن هذا الأمر من الممكن أن يشق على المشيعين أن يذهبوا إلى هذا البلد التي أوصت المرأة ابنها أن تدفن فيها حال وفاتها.





وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: “افرض واحدة وصت إنها تدفن فى أسوان وماتت فى القاهرة، والجو حر، نعمل إيه، أو في السلوم أو في مرسى مطروح، هناك مشقة كبيرة على الناس، وهل الدين سيسمح أن ينقل الميت من مكان إلى آخر في عز الحر بهذه الطريقة، لا تدفن فى المكان الذى توفيت فيه، ولا فى أى ذنب أو إثم على أحد”، مؤكدًا أن هذه الوصية ليست واجبة التنفيذ نظرًا للمشقة التي ستقع على الناس جراء السفر وبعد المكان.

كانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في وقت سابق، حكم مخالفة وصية المتوفى، وما يجب على الورثة فعله بعد وفاة الموصي إذا أوصى بما يعجز الورثة عن تنفيذه، حيث أكدت أنه إذا كانت وصية الميت متعلقة بماله، فإنها تنفذ إذا وافقت الشرع، بأن كانت في حدود ثلث المال، ولم تكن لأحد الورثة، أما إذا كانت وصية الميت متعلقة بالأمور الدنيوية، كوصيته بدفنه في مكان معين، أو اقتصار العزاء فيه على الدفن، فإن الوصية تنفذ بقدر المستطاع، وإذا لم يستطع الورثة تنفيذ هذا الأمر، إما لكون الأمر شاقا عليهم، أو لدفع ضرر قد يقع إذا تحققت هذه الوصية، فإنه لا حرج على الورثة أن يخالفوا الوصية في هذه الحالة.

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