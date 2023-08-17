الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: الشريعة الإسلامية قامت على العدل بين الناس (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ التشريع يصدر عن الحكيم سبحانه وتعالى الذي قامت السموات والأرض بعدله، لافتًا إلى أننا لا نجد جورًا أو ظلمًا في التشريعات التي جاء بها هذا الشرع الحنيف الذي جاء لإصلاح حال الناس وإقامة العدل في الأرض.

وأضاف أمين الفتوى، الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة الناس، أنّه عندج النزظر إلى وضع المرأة قبل الإسلام نجد أن الرمأة تورث مع المتاع ولا ترث ولم يكن لها أي رأي في أي شيء، ولكنا لما جاء الإسلام أعلى شأن المرأة وحمل عنها الأبعاء التي كانت مثقلة بها، وعرفت حقوقها.

وأوضح أمين الفتوى، أنّ أول نظام لالا ينبغي لأحد أن يجتهد فيه، فالميراث جمعه الله في سورة واحدة وآيات محدودة، ومسائله لا توجد فيها أي اجتهاد إلا قليل والباقي مسلمات، كي لا يجتهد أحد ويظلم المرأة.  

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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