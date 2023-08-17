قناة الناس| ما هي الأوقات المكروه فيها الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده "ما هى الأوقات المكروه فيها الصلاة، وهل هى فى النوافل والفروض، وهل يجوز ذكر الله فى هذه الأوقات؟".

وأضاف أمين الفتوى، الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة “الناس”: “الوقت المكروه فيه الصلاة وهو مكروه فيه صلاة النوافل المطلقة، يعنى مثلا صليت الفجر وبعده لسه ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس، ده وقت مكروه فيه الصلاة، لو على صلاة عشاء يمكن أصليها، لو على فريضة أصليها، لكن المكروة فيه إنى أقول أقوم أصلى ركتين لله، ده نفل مطلق”.

وتابع أمين الفتوى: "ذكر الله ليس له علاقة بالأوقات المكروه فيها الصلاة، لازم نخلى بالنا ذكر الله فى كل وقت”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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