قناة الناس| "هل من صلى أربعًا قبل العصر دخل الجنة؟".. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: "هل صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر يدخل المرأ بذلك الجنة أم لا؟".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، بان حديثًا ورد عن سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنّه قال: "رحم الله امرأ صلّى قبل العصر أربعًا"، مؤكدًا أنّ هذه الركعات الأربعة تكون بعد أذان العصر، فهي من سنن صلاة العصر وليست من سنن الظهر، فإذا كانت قبل صلاة العصر فهذه الركعات لها ارتباط بصلاة الظهر، لكنها من سنن العصر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ كثير من الفقهاء اعتبروا الأربع ركعات من السنن المؤكدة، فعند فقهاء الشافعية يقولون إنها ليست من السنن المؤكدة على المعتمد، لأنه لا توجد عليها مواظبة بشكل دائم، مشيرًا إلا أن أحد الفقهاء قال إن هناك حديثًا عن النبي صلّ الله عليه وسلم قال فيه: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا، قالوا يرفع الحديث الدرجة إلى أن تكون تلك الدرجة مؤكدة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّه لذلك فهي أربع ركعات يستحب أن يحافظ عليها الإنسان وهي بعد أذان العصر وليست قبل أذان العصر.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

وكان الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، بيّن خلال إجابته عن سؤال "ما هي السُنن اللي قبل الصلاة والسُنن اللي بعد كل صلاة"، عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، أن سُنة الفجر هي ركعتان قبل صلاة الفجر وبعد دخول الوقت، ولا يجوز صلاة أي سنُة قبل دخول وقت الصلاة المكتوبة ، وكذلك السُنة لصلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر واثنتين بعدها، وإذا نسي المصلي وصلاة ركعتين قبل الظهر فله أن يصلي أربعا بعد لظهر، والعصر سُنه قبلية بصلاة أربع ركعات قبل العصر وهي سنة غير مؤكدة لوجود خلاف فيها بين الفقهاء، وكذلك ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.