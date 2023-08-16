الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس| "ما حكم من نسي ركعة ولم يتذكر إلا بعد السلام؟".. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “أميرة”، مفاده أنها عند صلاة أي فرض من الصلوات الخمس وانتهي منها أتذكر أنني نسيت أن ركعة، فهل أعيد الصلاة كلها أم لا"؟.

وأضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الإنسان إذا كان مبتلى بالتردد الكثير أو الشكوك الكثيرة، ففي هذه الحالة لا يزيد المصلي ركعات ولا يسجد للسهو، وإنما يبني على الأكثر وصحة الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى، أن الإنسان إذا كان غير متردد وغير شاك في عدد الصلاة وأمره مستقر ونادرًا ما يحدث معه ذلك، فإذا انتهى من الصلاة وشاك بأنه نسي إتيان ركعة فإذا تذكر والزمان قريب أتى بالركن الذي تركه ثم يسجد للسهو ويصلي.

وتابع: إذا تذكر المصلي والزمان طويل أي تحرك من مكانه وقضى أعمال أو غيره فعليه إن تذكر أن يعيد الصلاة مرة أخرى.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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