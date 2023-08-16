الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس| "هل يجوز جمع الصلوات الخمس فى وقت واحد؟".. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى “يوسف"، مفاده أنه مسافر لأكثر من 85 كيلو فهل يجمع كل الصلوات الخمس في آن واحد أو صلاتين مع بعض وما الأصح".

وأضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ المسافر مسافة لا تقل عن 85 كيلو وصل إلى مسافة القصر التي يباح فيها القصر، لافتًا إلى أن أي إنسان مسافر مباح له رخصتان كل واحدة منها على حدة، ممكن جمعهما أو استعمال واحدة فقط أو تركهما. 

وأوضح أمين الفتوى أنّ هناك جمعا للصلاة مثل الظهر والعصر معًا، والقصر هو بدل أن يصلي الفرد الصلاة أربع ركعات يصليها ركعتين، ومن الممكن الجمع بين الظهر والعصر مع القصر، ومن الممكن الجمع فقط دون القصر، أو العكس.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس الصلوات الخمس جمع الصلوات

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