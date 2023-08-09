الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى يوضح حكم معاملة الرجل السيئة لزوجته وأولاده (فيديو)

د. محمود شلبي
د. محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم ما يقوم به زوجها من معاملته السيئة له وكثرة سبه للدين لها ولأولادها، وإنها تريد الطلاق منه لاستحالة عشرته؟.

وقال أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "أول إجراء منها تعمله إنها تأجل موضوع الطلاق، وتلجأ إلى الحكماء من الأهل، ليتحدثوا فيما يتعلق بعلاقتهما مع بعض ويحاولوا يصلحوا بينهما، ونحدد ما نحتاجه من طلبات لها ولأولادها وتكون أمور ممكنة، وعليها بالصبر وتفويض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى".

وأوضح: "ما يفعله من تقصير فى حق الله سبحانه وتعالى من سب الدين وخلافه، فهذا أمر بينه وبين الله، هو من يحاسبه عليه، وما علينا سوى النصيحة له والدعاء له بالهداية". 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=hQ3WieI0MAU

الدكتور محمود شلبي الإفتاء المصرية أمين الفتوى فتاوى الناس

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