قناة الناس| واعظة بالأوقاف: الرضا التام بقضاء الله وقدره أحد أهم مفاتيح السعادة (فيديو)

قالت الدكتورة فاطمة عنتر الواعظة بوزارة الأوقاف، إنّ الإنسان إذا كان عنده شيء من الخوف والقلق فعليه أن يجالس الله تعالى، لافتةً إلى أن الإنسان عليه أن يرضى بالله ربًا وباختياراته لعباده لأن الرضا التام بقضاء الله وقدره أحد أهم مفاتيح السعادة، مستشهدةً بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم: “من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدّ نبيًا وجبت له الجنة”.

وأضافت الواعظة بالأوقاف، الأربعاء، خلال برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الإنسان في بداية الأمر يجب أن يكون صريحًا حينما يسأل نفسه قائلًا: “هل عندي رضا عن اختيار الله تعالى لهذه الأقدار أم لا؟"، مستائلةً كيف نصل إلى هذا الرضا بالحوار الداخلي وما هو مفهوم الرضا، مؤكدةً أنّ ذكر الله والمداومة على الطاعة يحققان طمأنينة النفس والشعور بالرضا عند الإنسان.

وأوضحت الواعظة بالأوقاف، أنّ الرضا يعني التقبل وسكون القلب لحكم الله تعالى، لافتةً غلى أن هناك فرق بين الصبر والرضا، فالصبر هو حبس النفس عن السخط، أمام الرضا فيكمن مفهومه في تقبل الإنسان لأحكام الله وأقدراه.

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