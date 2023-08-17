الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| واعظة بالأوقاف: الرضا التام بقضاء الله وقدره أحد أهم مفاتيح السعادة (فيديو)

الدكتور فاطمة عنتر
الدكتور فاطمة عنتر

قالت الدكتورة فاطمة عنتر الواعظة بوزارة الأوقاف، إنّ الإنسان إذا كان عنده شيء من الخوف والقلق فعليه أن يجالس الله تعالى، لافتةً إلى أن الإنسان عليه أن يرضى بالله ربًا وباختياراته لعباده لأن الرضا التام بقضاء الله وقدره أحد أهم مفاتيح السعادة، مستشهدةً بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم: “من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدّ نبيًا وجبت له الجنة”.

وأضافت الواعظة بالأوقاف، الأربعاء، خلال برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الإنسان في بداية الأمر يجب أن يكون صريحًا حينما يسأل نفسه قائلًا: “هل عندي رضا عن اختيار الله تعالى لهذه الأقدار أم لا؟"، مستائلةً كيف نصل إلى هذا الرضا بالحوار الداخلي وما هو مفهوم الرضا، مؤكدةً أنّ ذكر الله والمداومة على الطاعة يحققان طمأنينة النفس والشعور بالرضا عند الإنسان.

وأوضحت الواعظة بالأوقاف، أنّ الرضا يعني التقبل وسكون القلب لحكم الله تعالى، لافتةً غلى أن هناك فرق بين الصبر والرضا، فالصبر هو حبس النفس عن السخط، أمام الرضا فيكمن مفهومه في تقبل الإنسان لأحكام الله وأقدراه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس البيت الرضا التام بقضاء الله مفاتيح السعادة الرضا عند الإنسان

الأكثر قراءة

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

حكم نهائى.. تأييد سجن أحمد بسام زكى متحرش الجامعة الأمريكية 8 سنوات

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تثبت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

مصرع طبيب الغلابة بالمنصورة فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس