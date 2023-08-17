قناة الناس| أمين الفتوى: منع الفتاة من الميراث بحجة التعليم ظلم بيّن (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: “ما حكم الشرع فى إن الأخ أو الأب في حجب ميراث الفتاة بحجة إنه صرف عليها فى التعليم أو تجهيزها للزواج؟”.

وأضاف أمين الفتوى، الخميس، خلال برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة "الناس": "يجب ألا يعلو صوت الإنسان على أحكام القرآن، طيب ما الابن بيكلف أكثر فى التعليم والتجهيز، وكمان الابن غير واجب عليه تجهيزه لكن واجب عليه تجهيز ابنه".

وتابع أمين الفتوى: "المفروض الولد أًصلا بعد اتمام تعليمه يشق طريقه بنفسه، لكن البنت لازم تجهز وتعلم وتأخذ ميراثها كمان، لكن منعها من الميراث بحجة تعليمها وتجهيزها ده ظلم كبير، زكل كلامهم ده حجج كبيرة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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