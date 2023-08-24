قناة الناس.. أمين الفتوى يكشف طريقة فعالة للوقاية من السحر (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده: "بأنها تعالنى عدة مشاكل نفسية وصحية، وأحد الأشخاص أبلغها إنها مسحورة وتريد أن تعرف ماذا تعمل حال معرفتها إنها مسحورة؟".

تحصين النفس بالرقية

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس: "الكلام انتشر عن السحر، وتؤدي إلى فتح الباب أمام الدجل والشعوذة، وهناك من يستغلون حاجة الناس، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء اسمه أنتي مسحورة، بل يجب على الإنسان أن يكون متوكلًا على الله تعالى في كل شيء ويذكره في كل شيء وبشكل دائم ويقرأ سورتي البقرة وآل عمران في بيته لأنهما يطردان الشياطين من المنزل.

واستكمل: "الإنسان يرقى نفسه، بلاش تروح لحد عشان يرقيك، فى ناس بيمتهنوا هذا ويستغلون مالهم وأعراضهم، والباب ده فى شر كبير وبه أشياء عجيبة، ولا أريد أن أفسر أكثر من كده، كل ده عشان لا نلجأ إلى الله بالدعاء ارفعوا أيديكم بالدعاء يبطل كل سحر وشر".

وقالت دار الإفتاء في وقت سابق، وبخصوص موضوع آيات إبطال السحر من القرآن الكريم، "كثر في زماننا هذا بين المسلمين شيوع الخرافة، وانتشر إرجاع أسباب تأخر الرزق وغير ذلك من ابتلاءات إلى السحر والحسد ونحو ذلك، والصواب هو البحث في الأسباب المنطقية والحقيقية وراء هذه الظواهر، ومحاولة التغلب عليها بقانون الأسباب الذي أقام الله عليه مصالح العباد، وعلى المسلم أن يستعين بالله في ذلك، كما ينبغي عليه أن يزيد من الإيمان بالله والرضا بما قسمه الله له".

وتابعت الدار في معرض الحديث عن آيات إبطال السحر من القرآن الكريم: «لا يعني هذا الكلام إنكار السحر والحسد، فإنه لا يسع مسلمًا أن ينكرهما فقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم بوجودهما؛ فقال سبحانه: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: 102]، وقال عز وجل: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: 5]، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة بوجودهما فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، رواه النسائي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ...»، متفق عليه.

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