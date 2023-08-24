قناة الناس| كيف نحقق الرفق في تعاملاتنا اليومية؟.. واعظة بالأوقاف تُجيب

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية، إنّه لا يجب على الإنسان أن يبدأ يومه دون ترتيب، بمعنى ترتيب اليوم كاملًا الـ24 ساعة بداية من الطعام وتربية الأبناء والعمل وغيرها من الأمور اليومية فكل شخص في البيت له أكثر من دور.

وأضافت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حلقة اليوم من برنامج “البيت”، المذاع عبر قناة الناس، أنّنا نتعرض في حياتنا اليومية للعديد من الضغوط النفسية أو المعنوية وغيرها من التعاملات مع الناس في الشوارع أو في العمل أو حتى من الدراسة، فكيف يرفق الإنسان بنفسه بأمور عملية يسير عليها الإنسان في يومه كي يتم تخفيف الضغط من الأمور التي يواجهها الإنسان في حياته، مؤكدةً الرفق أقوال وأفعال يمكن تطبيقها في كل شيء، وزينة الأخلاق وجوهرة عظيمة تعلي من تعاملاتنا اليومية

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، أنّ الزوج له أكثر من دور فدوره أن يكون زوجًا وأن يكون والدًا، وأيضًا في العمل ودوره مع صلة رحمه، ودوره مع علاقات واجتماعات يجب أن يكون فيها ومفروضة عليه من واجب الإنسانية الدين وأمور أخرى، مؤكدةً أن كل هذه أدوار يتم عملها خلال اليوم، إضافة إلى مراعاة نفسه.

وأكدت “أبو الخير” الواعظة بوزارة الأوقاف، أنّه يجب وضع خطة لترتيب الأحداث اليومية الهامة فالمهم، فلا يجب أن تهدر الطاقة في أحد الأمور وهي ليست هامة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.