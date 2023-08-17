قناة الناس| كيف يقوينا الله ويربط على قلوبنا؟.. واعظة بالأوقاف تُجيب (فيديو)

قالت الدكتورة فاطمة عنتر الواعظة بوزارة الأوقاف، إنّ الله تعالى ضرب لنا مثل في القرآن الكريم بسيدنا موسى عليه السلام عند ولادته، بأن ألقت به أمه في البحر، حيث وصف لنا الله تعالى فراغ قلبها فقال تعالى: “وأصبح فؤاد أم موسى فارغًا”.

وأضافت الواعظة بالأوقاف، الأربعاء، خلال برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ ربط القلب بأشياء زائلة أو ربط السعادة في القلب بأشياء زائلة ستزول بزوالها، لافتةً إلى أن من يربط سعادته بأولاد فإنه طوال الوقت يكون متعلقًا بهم بشدة وخائفًا عليهم.

وأوضحت الواعظة بالأوقاف، أنّ الروح متعلقة بأشياء زائلة سواء كانت أبناء أو أموال، مؤكدًة أن كل من على الدنيا سيزول، وأن من يتعلق بالله فقط يكون القلب مختلف وتهون الدنيا، ويقوى الإنسان بالله تعالى في كل شيء.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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