واعظة بالأوقاف: الحياء من الإيمان ومنبع الأخلاق (فيديو)

قالت الدكتورة مها رضوان، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن الحياء خلق عظيم، وأصل الدين كله حياء، كما علمنا سيدنا النبي (ص) حين قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون شعبة، فأفضلها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".

أضافت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها مع برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء:"سيدنا النبي ذكر الحياء لأنه منبع الأخلاق، وأسلوب حياة لكل خلق عظيم، فلازم يكون عندنا حياء مع الله سبحانه وتعالى بإننا نتمثل بالخلق الحسن وإطاعة أوامره".

واستكملت:"الحياء يكون بالإمتنان بعطاء الله، والامتناع عن ما يغضب الله، ولابد من بر الوالدين لأنه من الحياء، وهذا ما ذكره القرآن الكريم فى تعامل سيدنا إبراهيم مع والده الكافر، وإنه تعامل معه بالحياء"، مستشهده بقول الله سبحانه وتعالى: " قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ".

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