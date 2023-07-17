داعية إسلامي: الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع التقصير في الحقوق

قال الدكتور صفوت محمد عمارة، من علماء الأزهر الشريف، إنّ خلق الحياء هو رأس القيم الأخلاقية، وعماد الشعب الإيمانية، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم “الحياء شعبة من الإيمان”، والحياء رائد الإنسان إلى الخير؛ فعن عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه، قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: “الحياءُ لا يأتي إلا بخيرٍ”.

وأضاف "عمارة" خلال محاضرة دينية ألقاها، مساء أمس الأحد، بمحافظة كفر الشيخ، أنّ خُلُق الحياء يُعرَّف بأنه خُلُق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق من الحقوق، وهو خُلُق جميل يدعو إلى التحلي بالفضائل، والبعد عن الرذائل، ويُعرفه الإمام النووي بأنه انقباض وخشية يجدها الإنسان من نفسه عندما يُطلع منه على قبيح، وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أشد الناس حياءً، يقول عنه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه".

- القيم الأخلاقية تعتبر عنصرًا حاسمًا في تقدم الأمم أو تأخرها

وأكد عمارة، أنَّ القيم الأخلاقية تعتبر عنصرًا حاسمًا في تقدم الأمم أو تأخرها، وغياب القيم الأخلاقية أو تدهورها يؤدي بالضرورة إلى تصدع المجتمع وانهياره وتداعيه، وقد عبر أمير الشعراء أحمد شوقي عن العلاقة بين الحضارة والأخلاق بقوله: "إنّما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت فإِن هُمُ ذهبت أخلاقُهُم ذهبُوا"؛ فالقيم الأخلاقية عُنصرًا حاسمًا في تقدم الأمم أو تأخرها، وإنَّ مناط تقدم الأمم أو تأخرها هو مدى تمسكها بقواعد الأخلاق.

وأشار الدكتور صفوت عمارة، إلى أنَّ القيم الأخلاقية وبخاصة خُلُق الحياء يجب أن يبدأ ترسيخه في نفوس الأبناء منذ الصغر، حيث أن التربية من الوالدين هي الجزء الهام والأساسي، والمؤثر في الأبناء؛ فالأسرة هي مدرسة القيم المجتمعية الأولى في المجتمع، وهي النواة التي تساعدنا على غرس جميع القيم والأخلاق، لأنها اللبنة الأولى في تكوين المجتمع، فإذا صلحت هذه اللبنة؛ صلح المجتمع وتحققت أولى عوامل نهضته وتقدمه، ثم يأتي دور المعلمين والمدرسة بمثابة الدور التكميلي لما يرسخه الآباء في نفوس أبنائهم، فإذا كان الحياءُ في الرجال جميلًا؛ فهو في النساء أجمل؛ لأنه لها أستر وأكمل.