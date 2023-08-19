قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الصراط المستقيم سلوك منهج الرسول فى العبادات (فيديو)

قال الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ الصراط المستقيم هو سلوك طريق أنزله الله تعالى في كتابه وأرسل به رسوله، من غير انحراف، لافتًا إلى أنه سلوك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات والأخلاق.

وأضاف أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ الصراط المستقيم الذي فرضه الله تعالى على عباده يشبه الطريق الذي نسير فيه، بحيث يكون للعبد حد بحيث لا ينحرف يمنيًا أو يسارًا حتى لا يردي بنفسه إلى التهلكة.

وأوضح أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أنّ العبد يحقق السير على الصراط المستقيم من خلال فعل الطاعات التي أمر الله تعالى بها عباده في كتابه، واجتناب المنهيات، حيث يقول عبدالله بن مسعود: خطَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطًّا بيدِه ثم قال: هذا سبيلُ اللهِ مستقيمًا، وخطَّ خطوطًا عن يمينِه وشمالِه، ثم قال: هذه السبلُ ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه، ثم قرأ: "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكم عَنْ سَبِيلِهِ".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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