الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قيادات الأزهر يفتتحون معرضا لجامعة الأزهر تحت شعار «بيئتنا حياتنا»

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من عمداء جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، معرضًا لجامعة الأزهر تحت شعار"بيئتنا حياتنا".

وقال “الضويني” خلال الافتتاح، إننا نهتم بطلابنا اهتماما كبيرا ونعمل على تطوير مواهبهم وقدراتهم لنخرج للمجتمع نماذج تفيده وتقدم له اختراعات جديدة تعمل على تقدم وطننا الغالي، مبينا أن هذه النماذج والاختراعات توضح اهتمام جامعة الأزهر بالبحث العلمي وهذا ما جعلها تتقدم في تصنيفات الجامعات، مقدما الشكر لكل المشاركين في معرض جامعة الأزهر.

شارك في معرض جامعة الأزهر طالبات من كلية الدراسات الإنسانية بقسميها رياض الأطفال والجغرافيا وكذا طلاب من كلية الزراعة والهندسة، وقدم الطلاب والطالبات اختراعات ورسومات متميزة، كما قدموا ابتكارات جديدة تفيد طلاب المراحل الأولية في التعليم في الفهم والاستذكار وتحفزهم على الحفاظ على البيئة.

وتنظم جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان: "أفريقيا في القلب.. من أجل المناخ" تحت شعار "بيئتنا حياتنا".

ويتناول الملتقى 5 محاور رئيسة هي: “التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات”.

الدكتور محمد الضويني الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر بيئتنا حياتنا جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر مجمع البحوث الإسلامية

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة علوم القرآن بجاكرتا (صور)

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

المهندسين: اجتماع عاجل لحل أزمة النقابة الفرعية بكفر الشيخ

3 أسباب تمنع صلاح من الانتقال للدورى السعودى

حريق محدود داخل المصل واللقاح فى الجيزة

الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة أصاب "حلاق" شقيقها بالتجمع الأول

5 سبتمبر.. الحكم على المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل