الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف: حصول 45 مسجدًا على شهادة ضمان الجودة في المجال الدعوي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن حصول ٤٥ مسجدًا جديدًا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى. 

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، أنه بناء على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بوزارة الأوقاف، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ٨ مساجد جديدة تم حصولها على ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى فئة (أ). 

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وأوضحت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم اعتماد من قبل اللجنة حتى تاريخه  ٤٥ مسجدًا وهم على النحو التالي: 

1 - أسوان - المطار بمدينية – أسوان - الفئة ( أ ) 
2 - البحيرة - المحطة – إيتاي البارود - الفئة ( أ ) 
3 - الجيزة - الرشد – العجوزة - الفئة ( أ ) 
4 - الجيزة - الحصري بالسادس من أكتوبر - الفئة ( أ ) 
5 - الفيوم - الرضوان – فيديمين - سنورس - الفئة ( أ ) 
6 - قنا - ناصر بمدينة قنا - الفئة ( أ ) 
7 - الإسماعيلية - أبو بكر بمدينة الإسماعيلية - الفئة ( أ ) 
8 - دمياط - الرحمة - كفر البطيخ -  مدينة دمياط - الفئة ( أ ) 
جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

وكانت وزارة الأوقاف افتتحت الجمعة الماضية بمحافظة البحيرة، 8 مساجد جديدة بمراكز "الدلنجات - أبوحمص - إيتاي البارود - الرحمانية - المحمودية - شبراخيت - حوش عيسى" بتكلفة إجمالية 20 مليونا و498 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد التابعة لوزارة الأوقاف المصرية. 

وزارة الأوقاف شهادة لجنة اعتماد الجودة المجال الدعوي مساجد من الفئة الأولى أسوان إيتاي البارود السادس من أكتوبر

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