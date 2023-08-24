الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| واعظة بالأوقاف: الرفق بين أفراد الأسرة من أسباب السعادة والاستقرار (فيديو)

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو الخير

قالت الدكتورة دينا أبو الخير الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية، إنّ بيوت الزوجية تحتاج دائمًا إلى الرفق بين الزوجين، ومعرفة الحقوق والواجبات، حتى يكون كل طرف دعم وسند للآخر فى الصعوبات التي تواجهما، مؤكدةً أنّه يجب أن تعرف المرأة في بداية الأمر الحقوق والواجبات، وقبلهما اختيار شريك الحياة وتقبل النقص بين الطرفين.

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وأضافت الواعظة بوزارة الأوقاف، اليوم الخميس، خلال برنامج “البيت”، المذاع عبر قناة الناس، أنّه يجب أن تكون المرأة على دراية كاملة بأن هناك صعوبات في الحياة الزوجية ستواجهها مع شريك حياتها، وكيفية إدراة الخلاف الذي سيقع بين الطرفين لأن إدراة الخلاف أمر هام بين الطرفين دون الاستعانة بطرف ثالث لحل المشكلات إلا بما أمر الله به في كتابه العزيز حين قال (حكماً من أهله وحكماً ومن أهلها)، وذلك في حالة استحالة إدارة الخلاف، فيجب على كل طرف ان يكون رفيقًا مع الآخر.

كيفية إدارة الخلاف

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف: "كل البيوت لازم يحصل فيها خلاف، لكن لازم يكون فى طريقة للرفق بين الطرفين، وإزاى يديروا الخلاف بينهما، الزوجة وجدت زوجها متعصب تسيبه وتخرج هيهدى والأمور هتستقر بعد كدة.. بناء البيوت يكون متوقف على معرفة كيفية إدارة الخلاف، وليس مهما من يدير الخلاف سواء الزوجة أو الزوج، المهم هو كيفية أن حل المشاكل بكل حب ومودة".

وأكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية، أنّ التعامل برفق في إدارة الخلاف داخل البيوت بين الأزواج يقي من كثرة المشاكل.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الرفق بين أفراد الأسرة الرفق بين الزوجين الحقوق والواجبات اختيار شريك الحياة البيت الحياة الزوجية إدراة الخلاف

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