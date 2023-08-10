قناة الناس.. أمين الفتوى: يجوز لطفل 7 سنوات إمامة والدته فى الصلاة (فيديو)

قال محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سن التمييز عند الأطفال، المقصود به إن الطفل يجوز أن يصلي بوالدته إمامًا أو يؤذن للصلاة.

أضاف أمين الفتوى، الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس": "عند سن 7 سنين يجوز للطفل عمل بعض الأمور الشرعية، ولذلك يجب قبل ذلك تعليمه طريقة الصلاة وتحفيظه القرآن، حتى ولو من سن الخامسة".

واستكمل: "يجوز للطفل فى سن السابعة إمامة أمه وأخته فى الصلاة، وكذلك القيام ببعض الأمور الشرعية الأخرى منها الأذان وإقامة الصلاة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.



