الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هانى تمام يوضح وصية الرسول للحفاظ على حقوق الطفل قبل ولادته (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنّ الطفل له تقديره واحترامه وله حقوق تبدأ قبل أن يولد، حيث تكمن حقوق الطفل وتبدأ عند اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها.

قناة الناس|هانى تمام يوضّح أسباب تشريع الزواج فى الإسلام

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وأضاف الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ المرأة يجب عليها أن تتخير الأب المناسب وكذلك الزوج أيضًا يجب عليه أن يتخير الأم المناسبة لأولاده، ولا يجب أن يكون التفكير شخصي وأن يتزوج الإنسان فقط لأنه يريد أن يتزوج، ولذلك قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجه أمته إلى الاختيار الصحيح في الزواج حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)، مؤكدًا أن الاختيار المناسب لكلا الطرفين سيؤثر بشكل إيجابي على الأبناء بعد ذلك.

وتابع أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف: “أنا عايز أولادي إلي ربنا هيكرمني بيهم بعد الزواج، فالإسلام بيقول إنه لازم تتخير الأم المناسبة الأول للأولاد، والزوجة أيضًا تتخير الزوج والأب المناسب للأبناء.. كل واحد فينا لازم يكون في دماغه الموضوع ده قبل ما يقبل على الزواج، وميفكرش في نفسه فقط بل يفكر هل ده مناسب ان هو يكون أب أو أم للأولاد أم لا”.

إعمار الأرض وبقاء الذرية

وأكد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن من مقاصد الزواج في الإسلام إعمار الأرض وإبقاء الذرية والإبقاء على النوع الإنساني، فرشع الله تعالى الزواج لعدة مقاصد ولعدة أمور، من بينها بقاء الذرية إلى أن تنتهي البشرية وإلى أن تقوم الساعة، فالله سبحانه وتعالى خلق الكون، وأراد أن ينتشر الناس، فانتشار الناس يجب أن يكون عن طريق مشروع وصحيح، وهو طريق الزواج، مؤكدًا أن الزواج سبب وسبيل من سبل وأسباب الحفاظ على بقاء الإنسان، ولذلك فقد جعل الله تعالى الزواج سنة كونية في خلقه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

قناة الناس برنامج البيت حقوق الطفل قبل الولادة إعمار الأرض وبقاء الذرية مقاصد الزواج في الإسلام

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