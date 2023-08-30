قناة الناس| هاني تمام: الإسلام أمرنا بحسن اختيار الشريك لتربية الأبناء بطريقة صحيحة (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنّ الإسلام أمرنا بحسن اختيار من يكون أبا مناسبا، وأمًا مناسبة لتربية الأبناء بعد إنجابهم، مضيفا: "لو عاوز تتزوج اختار الأم الصالحة لأبنائك، وكذلك للزوجة لازم تختار من هو أهل لتربية الأبناء، وتحمل المسئولية".

وأضاف الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، “كل شخص لازم يفكر قبل الزواج من سيتحمل معه مسئولية الأولاد، ولا يكون التفكير شخصى فى الأولاد فقط، طيب أنت عاوز تخلف اختار صح، عشان كده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها، ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، هنا سيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم بيخبرنا إن الرجل بيروح للطبائع دى، وهذا ليس توجيه، لكن بيقول لنا اختار صاحبة الدين”، مؤكدًا أن الرسول يعرض في حديثه الشريف الواقع وطبائع النساء في اختيار الزوجة لأن الإسلام لا يظلم أحدًا لكن الرسول يؤكد لنا طبيعة النفس البشرية وما تميل لها في الزواج واختيار الزوجة المناسبة ولكن الظفر بذات الدين.

وأوضح الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أنّ الإختيار المناسب سيؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الأبناء بعد ذلك،لأن صاحبة الدين هى من تصون أولادك وتحفظك، ويعود هذا على المجتمع، شوف حقوق الطفل تبدأ من قبل الزواج، لازم كل طرف يختار صح حتى يأتى بأطفال صالحين".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.