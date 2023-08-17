هانى تمام: أساس المشكلة الأسرية ناشئة من خلال الجهل بأحكام الله

قال د.هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن كل ما يتعلق بالأسرة في القرآن الكريم آيات تعقيم، حيث يبيّن القرآن سبل التعامل الصحيح عند وقوع الأزمات والخلافات في الأسرة.

أضاف تمام، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن أساس المشكلة الأسرية ناشئة من خلال الجهل بأحكام الله سبحانه وتعالى، فالكثير من شباب هذا الجيل يتزوج دون أن يكون مدركًا حدود هذه العلاقة والمسئولية التي يجب أن يتحملها الطرفان كاملة بعد الزواج.

وتابع أن الزواج حكم شرعي، وسيُسأل فيه الرجل والفتاة عن كل شيء فيه، لذا الزواج مثله مثل الصلاة، أي يحاسب عليه العبد يوم القيامة.

وواصل "إذا وضع الطرفان في تفكيرهما أنه سيسأل الطرفان عن العلاقة بينهما في الآخرة فسوف يكون هناك تجنب للكثير من الأفعال المنافية، وبالتالي سيكون هناك تخفيف من حدة الخلافات الزوجية".