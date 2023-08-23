قناة الناس| هانى تمام يوضّح أسباب تشريع الزواج في الإسلام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ الزواج في الإسلام له قيمة عالية جدًا وشرع لتحقيق بعض المقاصد الهامة في حياة الناس بشكل عام، فشرّع الزواج لتحصين الناس وعفّتهم وإبعادهم عن الحرام، مؤكدًا أنّ هذا مقصد عظيم جدا من مقاصد تشريع الزواج للناس

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس، أنّ الإنسان بجاحة إلى أن يعفّ نفسه عن الحرام والابتعاد عنه، مشيرًا إلى أن الزواج عامل مساعد وسبب هام وكبير من أسباب حفظ النفس وعفتها، مؤكدًا أنّه ليس السبب الكلّي، لأن العفّة والتحصين يحتاجان إلى مجاهدة النفس سواء أكان الإنسان متزوجًا أم لا.

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، “نرى أناسًا متزوجون ومع ذلك يقعون في الحرام فهؤلاء لم يساعدهم الزواج على عفّة النفس، لأنهم لا يعرفون كيف يجاهدوا أنفسهم”.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنّ الزواج هو من أسباب العفة وليس هو كل العفة، إنما العفّة الأساسية تنشأ من الإنسان نفسه عن طريق المجاهدة، لافتًا إلى أننا نرى أناسًا غير متزوجون ومع ذلك هم قادرون على أن يعفّوا أنفسهم.

وأشار “تمّام"، إلى أن من مقاصد الزواج في الإسلام إعمار الأرض وإبقاء الذرية، فالله سبحانه وتعالى خلق الكون وأراد أن ينتشر الناس، فانتشار الناس يجب ان يكون عن طريق مشروع وصحيح، وهو طريق الزواج، مؤكدًا أن الزواج سبب وسبيل من سبل وأسباب الحفاظ على بقاء الإنسان، ولذلك فقد جعل الله تعالى الزواج سنة كونية في خلقه.

ونوّه “تمّام”، إلى أن من الأمور التي أمتن الله تعالى بها على خلقه بأن شرّع عليهم الزواج، حيث قال في كتابه العزيز: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) و (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)، مضيفًا أنّ الزواج كان سنة الأنبياء والرسل حيث قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً).

وأكد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنّ من أهم مقاصد الزواج أيضًا، تحصيل السكن والمودة والرحمة والطمأنينة بين الناس.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.