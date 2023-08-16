الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. هانى تمام: على ولى الأمر عدم المغالاة فى المهر (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، إن الأمور المادية لا يجب أن تكون مؤثرة بقدر الإمكان على العلاقة بين الشاب والفتاة، في فترة الخطوبة، لافتًا إلى أن ولي الأمر ارتضى أن يسلم أعز ما يملك إلى الرجل الذي جاء ليه لطلب خطبة ابنته، فلا يجب أن يكون هناك شيء في نفسية الشاب تؤثر على علاقته بمخطوبته.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ ولي الأمر له الحق الكامل في أن يضمن حق ابنته، مؤكدًا كتابة (القايمة) التي تعرف بقائمة المنقولات أمر في غاية الأهمية في الوقت الحالي صيانة لحق البنت وحفاظًا عليه.

وأوضح تمام، أنه لا يجب أن يكون هناك مغالاة ومزايدة وما يرهق الشاب في حياته بعد ذلك يجعله  يعامل زوجته معاملة سيئة بسبب الأمور التي تجعل الشاب في حالة نفسية سيئة، مؤكدًا أن ولي الأمر له الحق في أن يطلب المهر الذي يريده بالتراضي، دون تحميل الشاب فوق طاقته.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس المهور الزواج البيت عدم المغالاة في المهور

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