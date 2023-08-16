الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هانى تمام يوضح الفرق بين الحب الحلال والحرام (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، إنّ من يقول إن الحب حرام بين المخطوبين فهو مخطئ وغير دراس للأحكام وللواقع الذي نعيش فيه.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ سيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم حينما جاء إليه أحد الصحابة وقال له: يا رسول الله إني تقدمت إلى فلانة فقال له النبي صلّي الله عليه وسلم هل ناظرت إليها؟، فقال له لا، فقال له الرسول: "أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، لافتًا إلى أنه يجب أن تتم الرؤية بين الخاطب والمخطوبة كي تحصل المودة بينهما والتلاؤم والمحبة بين الطرفين.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنّ الخاطب يجب أن يتزوج مخطوبته عن اقتناع وحب،  فإذا لم يكن الرجل يحب مخطوبته أو العكس، فبالتالي سيظلم أحد الطرفين الآخر، مؤكدًا أنّ الزواج يجب أن يبنى على المحبة والمودة بين الطرفين.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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