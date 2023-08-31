الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس| أمين الفتوى يُحذر من تأثير «السوشيال ميديا» على الأسرة (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّنا نحتاج إلى دراسات نفسية واجتماعية في تأثير السوشيال ميديا ليس على الأسرة المصرية فحسب، بل على الأسرة العربية، مؤكدًا أن هناك الكثير من البيوت والمنازل تتأثر بشكل كبير من الفيديوهات القصيرة التي تُنشر بهدف حصد المشاهدات دون أدنى اهتمام بالتبعات.

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وأضاف “عويضة” خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ أصحاب الفيديوهات الصغيرة التي تنتشر عبر السوشيال ميديا لا يهتمون سوى بالحصول على الأموال فقط، وليس لهم أي علاقة بتأثير المحتوى على المنزل.

وتابع:"نرى الكثير من تلك المقاطع والبرامج التافهة التي ترفع شعار المال أولًا". 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه مع مرور الزمن ستخرج العديد من الدراسات ليس مع رصد الواقع بل ستبين أثر السوشيال ميديا السيء لأنها لا تعالج بل تزيد الأمر احتقانًا على الاسرة المصرية.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس دار الافتاء المصرية السوشيال ميديا الحياة الزوجية الاسرة المصرية الأسرة العربية الحصول على المشاهدات وصعود التريند

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