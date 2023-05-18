الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. عويضة عثمان: الإنس أكثر خطورة من الجن (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنس أكثر خطورة من الجن، مؤكًدا أنه عندما نذكر الله في البيوت يفر الجن هربًا منها كما يفر أيضًا عند الآذان.

وأجاب أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، على سؤال متصلة هل سرقة الجن للأموال ومتعلقات الإنسان.. حقيقة أم خيال؟، قائًلا لا أعلم، ولا يجب أن نتهم الجن في تلك الأمور، بل الواجب أن نفتش فيما حولنا، مؤكدًا أن لا يجب أن نعلق كل تلك الأحداث على شيء غيبي لم نراه. 

ولفت أمين الفتوى، إلى أن آية الكرسي تطرد كل شيء من البيوت وسورة البقرة وآل عمران تطبل كل تلك الأمور وتطردها، وتجعل المنازل عامرة بالخير دائمًا.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس الجن الانس المنازل البيوت

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

حملة مكبرة بحي ثالث الإسماعيلية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المنشآت المخالفة

الأمن يكشف حقيقة شخص تشاجر باستخدام أسطوانات الغاز بالقاهرة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" طقس الـ72 ساعة المقبلة: تقلبات في درجات الحرارة

الموافقة على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

حبس المتهم بالشروع فى قتل شقيق زوجته بالطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة