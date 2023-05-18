قناة الناس.. عويضة عثمان: الإنس أكثر خطورة من الجن (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنس أكثر خطورة من الجن، مؤكًدا أنه عندما نذكر الله في البيوت يفر الجن هربًا منها كما يفر أيضًا عند الآذان.

وأجاب أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، على سؤال متصلة هل سرقة الجن للأموال ومتعلقات الإنسان.. حقيقة أم خيال؟، قائًلا لا أعلم، ولا يجب أن نتهم الجن في تلك الأمور، بل الواجب أن نفتش فيما حولنا، مؤكدًا أن لا يجب أن نعلق كل تلك الأحداث على شيء غيبي لم نراه.

ولفت أمين الفتوى، إلى أن آية الكرسي تطرد كل شيء من البيوت وسورة البقرة وآل عمران تطبل كل تلك الأمور وتطردها، وتجعل المنازل عامرة بالخير دائمًا.

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