الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| ما هى علامات حب الله لعباده؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ من علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد، أن يرى الإنسان نفسه راضيًا عن الله تعالى في كل شىء، فإذا ما رأيت أنك راض عن ربك فاعلم أن الله عز وجل راضٍ عنك.

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وأضاف “عويضة”، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أنه إذا ما رأيت ربك سبحانه وتعالى يقيمك في عبادته وجعل في قلبك حبًا للعبادة وكرهًا للمعصية، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى راض عنك، مؤكدًا أن الله تعالى إذا لم يحب عبده فلن يدخله بيته ولن يجعله يقف ليصلي، فلطالما أن الله تعالى شرح صدر عبده للوقوف بين يديه فاعلم أنه يريدك من هذا الباب، فاحفظ هذا الباب على نفسك ولا يجب أن تهمله أبدًا مهما حدث وهكذا في كل أمور العبادات.

وتابع: "كان هناك جارية قامت من الليل تصلي وهي امرأة صالحة عند رجل تعمل لديه خادمة، فقامت في الليل تصلي وتضرع لله تعالى وتقول له “رب أسالك بحبك لي أن تعطيني كذا وكذا.. ربي أسالك بحبك لي أن تفعل لي كذا وكذا) فسمعها الرجل وهي تضرع إلى الله تعالى بتلك الكلمات فقال لها (يا جارية ما هذا الدلال على الله تعالى وواثقة من أنه يحبك) فقالت له (يا سيدي لو لم يحبني ما أوقفني بين يديه)”. 

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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