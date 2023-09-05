هل يقع طلاق الشخص الموسوس؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم وقوع الطلاق لمصاب بالوسواس القهري؟

وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الوسواس القهرى له علاجين الأول يكون بالذهاب إلى الطبيب وهذا يوفر علينا نسبة 80%، وهو أمر طبي، وهناك علاج آخر توجيه الشيخ، وهذا موجود فى دار الإفتاء، ولدينا خبرة فى هذا الأمر".



واستكمل: "لما يجى لنا موسوس وفى حالة الطلاق نقول له لا يقع لك طلاق، وعليك أن توثق الطلاق إن كان قصدك الطلاق وهذا لتخفيف عليه وعلى حالته".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



