الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس..أمين الفتوى يوضح كيف حثنا النبى على احترام الكبير (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ طبيعة المجتمع البشري أن الإنسان لا يعرف أن يعيش وحيدًا ودائمًا يحب أن يجلس في جماعة، لافتًا إلى أن الإنسان إذا عاش وحده فإنه يتعب نفسيًا، لأن طبيعة الإنسان لا يعرف أن يعيش وحده.

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أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان له مقومات صحية، مؤكدًا أن المقومات الصحية حين تفقد يمرض المجتمع، ومن أهم هذه المقومات الاحترام، فإذا فقد الاحترام انهار المجتمع ويتعادى فيما بينه، فلا مانع أن نرى الصغير يضرب الكبير، وعدم احترام الكبير، مشيرًا إلى أنه لا بد للإسلام أن يعالج هذا الخلق ولا بد للشرع أن يبين أن هذا الإنسان الكبير له مكانة فلا بد أن ننزله مكانته.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنّ حديث سيدنا النبي (ص) القائل فيه:(ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) مؤكدًا أن هذا الحديث عمود في هذا الباب، مؤكدًا أن القلب متعلق بالصغير حتى يقوى وتكون دائمًا الشفقة على الصغير وجعل الله الرحمة في قلوبنا على الصغير، ولذلك الأم نرى هناك اختلاف في معاملتها مع الرضيع ومع الكبير 

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الكبير له مكانة وشرف، فلا بد أن ننزله مكانته وله تقدير.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

احترام الكبير فتاوى الناس الاحترام طبيعة الإنسان لا يعرف أن يعيش وحده الكبير له مكانة وشرف

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