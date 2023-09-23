قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الصدق كان ركيزة أساسية فى حياة سيدنا محمد (فيديو)

قال الدكتور عبداللطيف سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الصدق كان ركيزة أساسية في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقًا في قوله صلى الله عليه وسلم، حتى يقف المزاح.

وأضاف الدكتور عبداللطيف سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، اليوم السبت، خلال حلقة برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ رجًلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: (يا رسول الله احملني.. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنّا حاملوك على ولد الناقة)، مشيرًا إلى أن كلمة ولد الناقة حين تطلق يتصور ويتخيل أنه جمل صغير، فرد عليه الرجل وقال له: (يا رسول الله كيف تحملني على ولد الناقة؟) وكان الرجل متعجبًا والصحابة يضحكون والرسول أيضًا يضحك، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: (وهل تلد الإبل إلا النوق؟).

وتابع الدكتور عبداللطيف سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف: أن امرأة عجوزًا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله ادعُ الله لي أن يجعلني من أهل الجنة.. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أيدخل الجنة عجوز؟، لافتًا إلى أن المرأة هنا تشعر بشيء من الضيق والحزن والخوف، فردت على الرسول وقالت له: كيف يا رسول الله؟.. فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها: ألم تقرأي قول الله تعالى "إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارًا عربًا أترابًا لأصحاب اليمين".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.