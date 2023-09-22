قناة الناس| كيف حول النبى عادات الجاهلية إلى أخلاق حميدة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إنّ النبي صلّ الله عليه وسلم حوّل العادات التي كانت قبل الإسلام إلى أخلاق وسمات حميدة انتشر بسببها الإسلام في ربوع الأرض وظلت رسالته صلّى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا وستستمر إلى قيام الساعة.

وأضاف “القصبي” خلال حلقة اليوم الجمعة، ببرنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ النبي صلّ الله عليه وسلم استطاع في هذه البيئة أن يغير ذلك، وأول ما غيّر النبي صلّى الله عليه وسلم كان في الاعتقاد، لأن الإنسان إذا اعتقد اعتاقدا جازما في شىء وأيقن فيه استطاع أن يفعل الأفاعيل وأن يغير من سماته وعاداته.

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف: “انظر إلى العرب وإلى ما كانوا عليه في الجاهلية، حيث كانت الخمر بالنسبة لهم إدمانا، لكن عندما جاء الإسلام وحرّم بالتدريج هذا الخمر انتهت المسألة”.

ولفت إلى أن الإسلام من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم ولينه ورحمته وعدله وزهده، نجح في التأثير بهؤلاء الأشخاص.

وأوضح الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أن كل مولود يولد على الفطرة ولكن يكتسب الانسان هذه الصفات، فاستطاع سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم أن يخرج الناس من عبادة الاصنام إلى عبادة الخالق.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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